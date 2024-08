Ius Scholae quanti sarebbero i nuovi cittadini italiani se passasse la proposta di legge

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lo Iuscreerebbe oltre mezzo milione diin cinque anni. Il dibattito sulla cittadinanza agli stranieri è più vivo che mai e divide anche la maggioranza. Il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ha aperto alla modifica dei criteri per ottenere la cittadinanza: è “quello di cui ha bisogno il nostro Paese - ha detto - L'Italia è cambiata”. Di parere opposto l’altro vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui “non è una priorità, non è nell'agenda di governo”. Giorgia Meloni, dal canto suo, non si è ancora espressa. Intanto però uno studio di Tuttoscuola ha calcolatoragazzi otterrebbero la cittadinanza italiana qualora ladivenisse accolta. Come rivelano i dati, ''circa 560mila, di cui oltre 300mila nel primo anno di applicazione e i restanti nei successivi quattro anni''.