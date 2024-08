In Italia ci sono 4 000 pompieri in meno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Il numero dei Vigili del fuoco è diminuito in una dozzina di stati membri della Ue nel 2023, tra cui, Grecia e Cipro. In, in particolare, i Vigili del Fuoco erano 37.200 contro i 41.444 del 2022. I dati odiernidell'Eurostat e vengono rilanciati dalla Ces (Confederazione Europea Sindacati). I tagli - scrive la Ces - riguardano Paesi che hanno subito enormi incendi boschivi nel 2023, come Grecia,e Cipro. I tagli hanno coinciso anche con il secondo anno più caldo registrato nella storia europea. La CES chiede alla UE e agli Stati membri di non peggiorare la situazione tornando all'austerità. La Commissione europea ha annunciato di recente che aprirà una "procedura per deficit eccessivo" per un quarto degli Stati membri, il che rischia di spingerli verso nuovi tagli alla spesa.