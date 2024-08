Getafe – Rayo Vallecano – pronostico formazioni notizie sulla squadra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilcercherà di ottenere una serie di vittorie consecutive all’inizio della campagna della Liga 2024-25 quando sabato 24 agosto sera si recherà all’Estadio Coliseum per affrontare il.I Franjirrojos hanno ottenuto un’impressionante vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad nel loro esordio stagionale, mentre ilha raccolto un buon punto in trasferta contro l’Athletic Bilbao. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadre?Ilè passato in svantaggio al 27° minuto della sfida di Liga contro l’Athletic il 15 agosto, con Oihan Sancet che ha segnato la svolta, ma Christantus Uche ha trovato il pareggio al suo debutto per assicurarsi una parte del bottino.