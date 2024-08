Fatti e misfatti di urbanistica Gaetani scrive la storia cittadina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "e mis(d’civitanovese)": è il titolo del nono libro dell’avvocato Roberto(nella foto), appena stampato dalla Tipografia San Giuseppe di Pollenza, come sempre in veste elegante, corredata di disegni dell’autore. Di famiglia civitanovese da 5 secoli,ha abbinato nella sua vita la passione per il diritto a quella per la politica: militante del Psi, è stato anche assessore ai lavori pubblici negli anni 1978-1983, nonché per la letteratura francese e la poesia in vernacolo. Il saggio storico andica nomi, cognomi e incarichi dei personaggi della vita pubblica, e si arricchisce nel finale di "19 epigrammi sulla politica di cinquant’anni fa", sottotitolo di "Visti e intravisti".