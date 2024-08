Da oggi tre giorni di ' bollino rosso' per rientri dalle vacanze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità Italia segnala la previsione di '', per il traffico del primo week end di rientro, a partire dal pomeriggio di, venerdì 23 agosto, di domani, sabato 24 agosto, e per l'intera giornata di domenica 25. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 24 agosto,ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto7 alle 22 Il fine settimana è dunque segnato dalla fine dellee daia casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete Anas - informa una nota - è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italialocalità di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.