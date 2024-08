Conte | Non mettiamo la testa sotto la sabbia pensando che in sette giorni tutto rifiorisca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024)avvisa l’ambiente: «Nonlalache in 7» Antonio, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa che anticipa il match della seconda giornata di Serie A tra gli azzurri e il Bologna ha parlato di quanto successo a Verona.però ha fiducia nei suoi, fiducia che non avverte da parte dei media e dell’ambiente. Solo con la pazienza e con l’unione di tutti il Napoli può ritornare ad essere competitivo.: «Fatico ad avvertire fiducia nell’ambiente e nei media» A inizio conferenzaaveva detto: «Mi ha fatto piacere vedere che hanno preso coscienza di quello che è successo. Loro sono i primi a non voler più ripetere determinate situazioni. Ho la loro disponibilità e sono moltonto.