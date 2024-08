Come e quando sarà recuperato il relitto Naufragio Bayesian servono milioni e un duro lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildel, costato la vita a 7 persone, resta ancora avvolto da tanti misteri. Bisognerà capiremai sia affondato, nonostante sia uno yacht di lusso molto grande e dato che in zona altre imbarcazioni hanno retto la tempesta. Occorrerà stabilire se ci siano state responsabilità, quindi qualche errore umano. Intanto, è stato riferitoverràil. In tanti hanno fatto il parallelo con ildella Costa Concordia. Ma tornando al, sappiamo che è affondato in appena 16 minutiricostruito dal sito del Corriere della Sera. E serve capire cosa sia potuto accadere in quei frangenti terribili. Poi si è passato a comprendere il modo in cuiil. Leggi anche: “Intrappolatitopi”., la scoperta sulle vittime.