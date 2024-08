Coldiretti | lupo strage in un allevamento del Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Dodici pecore sbranate, due disperse. E' un tragico bilacio quello tracciato da un allevatore di Ascione, località nel comune di Terranuova Bracciolini. Edigio Marcia ha visto decimare il suo gregge nel tardo pomeriggio di ieri. “Questo attacco è l’ultimo di una lunga serie - racconta Marcia - sono disperato, il mio gregge negli ultimi anni è stato più che decimato, superano le 100 unità quelle che ho perso a causa delle aggressioni da parte dei lupi”. La paura di Marcia è quella di chi, lavorando con enormi sacrifici ogni giorno, vede sotto ai propri occhi, venire meno il proprio operato e di chi vive in una situazione di paura non soltanto per l’azienda che dirige ma anche per la sicurezza personale e dei propri familiari.