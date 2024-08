Cervo sbranato in strada | È ancora allarme lupi?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024)a Casona di Marano? C’è chi richiama la necessità di porre attenzione sulla fauna selvatica, ma anche chi smentisce categoricamente. E probabilmente, almeno per l’ultimo episodio in ordine cronologico, si è trattato solo di un cacciatore che ha abbattuto une ha ripulito tutta la sua carcassa, lasciando la pelle sul guard rail ai lati della. L’sulla presenza di fauna selvatica fuori controllo è stato comunque segnalato ieri mattina dall’ex consigliere comunale Virginio Leonelli, che sullache collega Casona a Coscogno ha rinvenuto la carcassa didove era rimasta integra soltanto la testa. L’ex consigliere ha quindi interessato immediatamente le autorità competenti, in particolare gli uffici provinciali preposti, per la sua rimozione.