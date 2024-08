Calciomercato Lumezzane intesa con la Cremonese | arriva il centrocampista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Innesto interessante suldel: il club ha definito l’arrivo di Joshua Tenkorang dalla. La conferma èta dal club. “FCè lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang dalla US, in prestito fino al 30 giugno 2025”, si legge sul sito. Chi è Joshua Tenkorang, classe 2000 natio di Novara, si forma nel Settore Giovanile della Pro Vercelli da cui si trasferisce in Germania per vestire la maglia delle giovanili del Bielefeld. Tornato in Italia nella stagione 2016/17 si accasa alla Romentinese, società dilettante piemontese, e poi al Ticino da cui viene acquistato dal Lanusei con cui resta una sola stagione scendendo in campo in Serie D in ventinove stagioni playoff compresi prima di essere prelevato dal Campobasso.