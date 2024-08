Bologna Beukema | In Champions vorrei affrontare subito il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Io non ho mai disputato lae anche per il club è un’esperienza del tutto nuova. Però la formula è stata rivoluzionata e neppure le altre squadre la conoscono. Noi ovviamente siamo carichi”. Lo ha detto il difensore delSamin un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, in vista del ritorno inLeague della squadra rossoblù. “Siamo qui per migliorarci, in Coppa Italia come in– spiega il 25enne ex AZ Alkmaar – Per quanto mi riguarda, ioil. Scoprire di che cosa sono capace contro Mbappé e Vinicius, i migliori attaccanti del mondo”. Per quanto riguarda il campionato appena scattato, “non ci siamo posti obiettivi da nessuna parte. Abbiamo appena cominciato, vediamo come va e forse a febbraio potremo fermarci a riflettere. Intanto domenica abbiamo il Napoli e non è una partita banale.