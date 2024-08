Bambini in auto senza seggiolini o cinture di sicurezza | 85 euro di multa e cinque punti in meno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Montemurlo (Prato), 23 agosto 2024 – Non si sono fermati neppure a Ferragosto i controlli portati avanti dalla polizia municipale di Montemurlo a tutela dellastradale. Gli agenti hanno effettuato verifiche finalizzate soprattutto al contrasto della guida in stato d'ebbrezza. Su quaranta test con l'etilometro, effettuati durante la serata del 16 agosto, nessun conducente è risultato positivo. Tutto bene, se non fosse che durante i controlli gli agenti del comando di via Toscanini hanno trovato in ben tre casiche viaggiavano insui sedili posterioridio gli adeguatidi. Per i conducenti è scattata quindi la sanzione da 85e la decurtazione didalla patente di guida.