Alain Delon e il cuore di cane

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non serve essereper arrivare a dire di un: “Lo amo come un bambino". Serve però la sua megalomania per testamentare che venga addormentato per sempre e sepolto con lui: “Ne soffrirebbe troppo a rimanere da solo”. Per fortuna, e sacra disubbidienza, il suo Loubo resterà vivo e in famiglia, e tornerà presto o tardi a scodinzolare. Solo quando sarà il suo tempo, andrà a fargli polverosa compagnia. Novità destinata a farsi tradizione. A Bologna il Comune ha appena modificato il regolamento, per consentire di accogliere le ceneri di Fido nello stesso loculo o nella stessa tomba del proprietario. La famiglia deve restare unita, prima e dopo. Hanno tutti un. Il Covid, con le sue solitudini incorporate, e altre congiunzioni astrali, hanno portato la costellazione dela riempire i nostri condomini.