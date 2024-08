Vuelle Squadra al completo ora si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Martedì pomeriggio è stato il primo allenamento alper la2024/25. Khalil Ahmad, dopo le visite mediche svolte nella mattinata del 20 agosto a Fisioclinics, ha raggiunto i compagni nel ritiro di Carpegna e così ora Pino Sacripanti ha a disposizione l’intero roster per cominciare il lavoro di cinque contro cinque che inizierà oggi, dopo i primi giorni di sedute senza contatto fisico. La truppa ha cominciato la terza giornata con un lavoro orientato alla potenza aerobica agli ordini del Prof. Roberto Venerandi e del suo assistente Davide Tamburini. In seguito, i giocatori hanno lavorato sui fondamentali individuali con coach Sacripanti ed il suo staff. La seduta si è conclusa come di rituale con allungamento muscolare e scarico a terra.