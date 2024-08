Veliero Bayesian è giallo sulle cause dell’affondamento a Palermo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non si fermano le ricerche dei 6 dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati nelle cabine del, ildi 56 metri affondato il 19 agosto mentre era in rada a Porticello (). Vigili del Fuoco, capitaneria di Porto e diversi tecnici e ingegneri si sono incontrati per fare il punto della situazione e poi riprendere le immersioni. Finora i sommozzatori hanno recuperato soltanto il corpo del cuoco dell’imbarcazione. Sono in tutto 15 le persone, tra passeggeri e componenti dell’equipaggio, che sono riuscite a mettersi in salvo e che adesso si trovano al sicuro in un albergo di Santa Flavia. Disperso il proprietario della grande barca a vela, il magnate britannico Mike Lynch, insieme alla figlia. Così anche Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International e veterano della finanza internazionale, insieme alla moglie.