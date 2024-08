Un nuovo trailer per Bionic Bay

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gli sviluppatori indipendenti Mureena e Psychoflow Studio, insieme al publisher indie Kepler Interactive, hanno pubblicato undiBay, platform action-adventure in arrivo nel 2025. Caratterizzato da una splendida e iper dettagliata pixel art, da meccaniche platforming rigorose e precise e da un gameplay frenetico basato sulla fisica,Bay sfida i giocatori a fuggire da un antico mondo biomeccanico pieno di trappole letali e dove risiede una bizzarra tecnologia fantasiosa. Sarà necessario lanciarsi in audaci salti attraverso abissi senza fondo, evitare raggi laser e lanciafiamme mortali utilizzando al meglio tutto il potenziale dell’esclusiva meccanica di scambio per muoversi, difendersi e attaccare la misteriosa tecnologia, sfruttando lo slancio del proprio personaggio per interagire con l’ambiente.