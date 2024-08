The Batman Parte II – lo sceneggiatore anticipa un lavoro enorme sul sequel DC

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono passati più di due anni da quando Theha debuttato per la prima volta nelle sale, portando in vita la visione relativamente terra terra di Matt Reevess per il mito DC. Dopo anni di attesa e di ritardi nella produzione, è stato confermato che ildel film, ThePart II, arriverà nelle sale nell’autunno del 2026 – e sembra che stia prendendo il via in modo significativo. In una recente intervista con ScreenRant, il co-di TheII, Mattson Tomlin, ha confermato che la produzione del film inizierà l’anno prossimo e che il suo processo di collaborazione con Reeves è stato finora “davvero straordinario”. “Si girerà l’anno prossimo. Ci stiamo preparando e devo dire che il livello non potrebbe essere più alto. È ildel primo. Ma anche Matt Reeves non è da meno.