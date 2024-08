Terno d’Isola ha paura | viaggio nella via dove è morta Sharon Non uscirò finché non prenderanno chi l’ha uccisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Bergamo) – Non siate complici dell’assassino di. Il coltello impugnato da Caino ha uccisoma sta colpendo, ferendo tutti, penetra nei nostri cuori. Chi sa e non parla si rende complice di Caino.è nostra figlia, è la figlia di tutti, per questo deve avere giustizia. Una lettera-appello affissa in via Castegnate, a, insieme con una immaginetta della Madonna, accanto ai fiori nel punto in cuiVerzeni ha incontrato il coltello del killer. Una lettera che si rivolge direttamente alle coscienze degli abitanti di, in particolare a quelli della stradala barista 33enne ha vissuto l’epilogo della sua vita. “Nessuno – ha scritto una mano anonima e appassionata – può riportarcela indietro, ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò.