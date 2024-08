Temptation Island ex protagonista finisce ancora in ospedale | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 agosto 2024)problemi di salute per uno storico e discussodi. Dopo il tumore al cervello che lo aveva colpito nel 2018 e che fortunatamente era riuscito a sconfiggere, Francesco Chiofalo è stato spesso ricoverato nel corso degli anni per dei malori dovuti al delicato intervento che aveva subito. Lo scorso giugno era stato portato al pronto soccorso d’urgenza in quanto aveva perso per breve tempo la vista. In quel periodo l’ex volto diera reduce dal pericolosissimo intervento di keratopigmentazione oculare e in molti lo avevano accusato di aver rischiato per “il capriccio di cambiare il colore dei suoi occhi”. In realtà come raccontato da Lenticchio, le problematiche erano sempre dovute a quanto accaduto 6 anni fa. Purtroppo è notizia di poche ore fa il nuovo ricovero di Chiofalo.