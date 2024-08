Solo 1 fiorentino su 2 è in ferie | tra le località preferite vincono le toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 - Meno famiglie in vacanza e con un budget limitato che ha portato in tanti a preferire campeggi e soluzioni di soggiorno low cost. Secondo Cna Turismo, una buona fetta di fiorentini sta spostando le propriein periodi di bassa stagione conmeno affollate e prezzi più vantaggiosi. "Tanti fiorentini questo anno hanno preferito destinazioni locali e le case-vacanza e i camping agli alberghi. E' stato registrato anche un calo anche dei noleggi di barche a vela e dei viaggi organizzati" sottolinea Giancarlo De Leo, presidente Cna Turismo e titolare del tour operator Baiana. Che aggiunge: "Lesi stanno spostando nei mesi di febbraio, marzo o aprile che offrono il miglior rapporto qualità-servizi-prezzo". Sul podio, anche per vacanze brevi, leda Castiglione a Castiglioncello.