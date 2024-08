Scontrino choc a Porto Cervo quanto è costata questa anguria | rivolta popolare è una truffa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'estate del 2023 è passata alla storia come quella degli "scontrini pazzi" in bar e ristoranti, più o meno di lusso. Quella del 2024 potrebbe essere ricordata per il prezzo astronomico di una. Niente astice, niente cene di pesce, niente cocktail esclusivi e salatissimi. Su X è diventato virale il tweet di una utente che semplicemente riporta foto del grosso cocomero, il frutto più apprezzato a Ferragosto e dintorni (specialmente quando le temperature superano, e di molto, i 30 gradi che diventano 40 o 50 come "percepiti"), con tanto di prezzo appiccicato sopra. L'è stata acquistata in un supermercato a, la località turistica più "in" della Sardegna e capitale della movida estiva non solo italiana. Prezzo? La modica cifra di 42 euro e 62 centesimo.