Sbarra ' Stellantis non può tirare troppo la corda'

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Io penso che sia venuto il tempo chepresenti un serio progetto industriale e indichi chiaramente quali investimenti, quali nuovi modelli, quali garanzie sotto il profilo produttivo e occupazionale. Non si puòla". Lo ha detto, in un punto stampa al Meeting di Rimini, il segretario generale della Cisl, Luigi. "Mi permetto di dire - aggiunge - e so di suscitare qualche irritazione, se Tavares pensasse ad una strategia industriale diin Italia, in Europa e nel mondo, pensasse un po' di meno alle sue retribuzioni e ai suoi compensi farebbe cosa veramente gradita alle persone". Sul fronte, "siamo sempre pronti a un lavoro comune ove ci fosse l'intenzione di accrescere la produzione in Italia". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.