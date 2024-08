Sainz | La Williams mi ha dato fiducia e sicurezza Lotterò per essere sul podio dove merito di stare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Carlossi appresta a diventare un nuovo pilota delladopo l’avventura in Ferrari. La sue parole rilasciate ai media e riportate da Relevo.: «Lami hapersul» Il nuovo progetto della scuderia: «Questo progetto è quello che può darmi tante opportunità peril più avanti possibile nei prossimi anni. Penso che le persone all’interno del progetto siano sempre molto importanti quando analizzi la situazione. Da quando abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa, mi hannomolta. Hanno fatto molti progressi come squadra e stanno investendo per riportare l’automeritano in Formula 1, con una leadership chiara e forte». La determinazione diin vista della prossima stagione: «Hotutto alla Formula 1 per dieci anni e tutto per il mio Paese, con tre vittorie.