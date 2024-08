Quando si inizia a invecchiare davvero? Secondo uno studio americano sono due i momenti chiave

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 22 agosto 2024) Segnatevi queste date: 44 anni e 60 anni.la ricerca condotta dall’Università di Stanford e pubblicata sulla rivista Nature Ageing, si tratta delle tappe in cui si formano con chiarezza quei cambiamenti metabolici che ci portano a. Dunque, non si invecchia giorno per giorno, ma inspecifici della nostra vita. Perché, cosa succede di tanto clamoroso in questi due? La ricerca ha evidenziato una maggiore associazione di malattie cardiovascolari e una modifica nel metabolismo dei lipidi e dell’alcol intorno ai 40 anni. Ai 60 anni, invece, cambia la regolazione immunitaria e il metabolismo dei carboidrati. Saperlo, può spingerci a seguire uno stile di vita corretto proprio all’avvicinarsi dei due “traguardi”.