Previste modifiche alla viabilità per la manifestazione Argillà

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’arrivo in città dicomporterà una piccola rivoluzione dellacittadina già a partire da lunedì 26 agosto: da quel giorno fino al 2 settembre sarà infatti in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in viale Baccarini (foto Tedioli) - nel tratto compreso tra via Nuova e via Campidori -, corso Baccarini, via Pistocchi, corso Mazzini (nel tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza II Giugno), via Barilotti (nel tratto tra piazza della Libertà e il civico 3/B), e in via Campidori nel tratto compreso tra viale Baccarini via San Nevolone. Dal 29 agosto al 2 settembre divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli anche nella porzione più a ovest di via Nuova.