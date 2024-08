Previsioni Meteo Roma e Lazio per venerdì 23 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Giornata di sole a, con temperature massime fino a 33°C e possibili lievi disturbi sull’Appennino laziale.– LeLepere ilper23indicano una giornata all’insegna del bel tempo, grazie all’azione di un campo di alta pressione che garantirà stabilità atmosferica e cieli sereni su gran parte della regione. A, il sole splenderà per l’intera giornata, senza rischio di piogge. Le temperature oscilleranno tra una minima di 23°C e una massima di 33°C, con lo zero termico che si attesterà intorno ai 4572 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordest, per poi rinforzarsi moderatamente nel pomeriggio da Ovest-Sudovest. È prevista un’allerta per afa, con temperature elevate che potrebbero risultare opprimenti nelle ore centrali della giornata.