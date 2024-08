Oro la corsa può continuare | ecco perché

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ad agosto il prezzo dell’oro (XAU/USD) è salito, raggiungendo un nuovo massimo storico per il metallo giallo. Le volatilità implicite a tre mesi sono passate da livelli di circa il 14% a massimi di poco superiori al 18%. L’aumento delle volatilità implicite ha seguito il crollo del posizionamento nel carry trade e l’oro ha brevemente sottoperformato, scendendo a livelli inferiori a 2.400 dollari per oncia. Nei periodi di riduzione del rischio, gli investitori spesso riducono le partecipazioni in oro per avere più margine per un posizionamento sull’azionario.