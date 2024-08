Omicidio Saman Abbas la madre è in arrivo in Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ladi, arrestata il 31 maggio in Pakistan, è inincon atterraggio previsto a Fiumicino dopo le 14, dopo uno scalo a Istanbul. Poi andrà in carcere. Nazia Shaheen, 51 anni, a dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'della figlia, accusata dall'indagine della Procura e dei carabinieri. La donna era l’unica dei cinque imputati assente al processo di primo grado, al termine del quale ha rimediato l’ergastolo anche il padre di, Shabbar, mentre lo zio Danish Hasnain si è visto infliggere una pena di 14 anni. Assolti i due cugini, Nomanulaq e Ikram, e contro questa decisione della Corte la Procura ha già presentato appello.