MXGP | al via il GP della Svizzera Nuova sfida tra Gajser e Prado

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non si ferma la carovana del Campionato Mondiale 2024 di motocross, specialità. Dopo il roboante fine settimana in Olanda questo weekend andrà in scena il GP, diciassettesima tappa del calendario che vivrà ancora una volta l’ennesimatra Time Jorge, al momento in lizza per la vittoria del titolo. Dove eravamo rimasti? Dopo la davvero fascinosain terra neerlandese al momento lo sloveno conduce la classifica piloti con 801 punti, con appena nove punti di scarto sullo spagnolo, secondo a quota 792. Alla finestra continua ad esserci poi la KTM di Jeffrey Herlings, terzo a quota 766 e motivato ad approfittare di eventuali passaggi a vuoto dei due rivali. Il circuito elvetico potrebbe rivelarsi un vero e proprio spartiacque per la corsa alla gloria.