Il FestivalVarco chiude stasera Si balla con i successi di Gazebo Musica ballerine ed effetti speciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’edizione 2024 del, a Civitanova, si conclude con una serata tutta dare con i migliorianni Ottanta e Novanta e un ospite d’onore, grande protagonista di quegli stupendi anni e non solo:(nella foto). L’appuntamento è in programma questa sera alle 21.30, al Varco sul Mare, ad ingresso libero. Remember Disco Dance è un formatle a tema anni Ottanta e Novanta che, in questi anni, ha visto migliaia di partecipazioni sulle piazze della regione Marche. Uno spettacolo unico conede ladel dj Andrea Falcetelli accompagnato dalla voce di Monika Kiss. Durante la serata ci sarà un crescendo fino all’esibizione live di un’icona degli anni Ottanta, il grande, che con il mitico pezzo ’I Like Chopin’ ha venduto più di otto milioni di dischi., attesissimo ospite, animerà quindi il clou dell’evento.