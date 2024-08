Il campione Crescioli Super prova in Francia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Che splendida giornata nel ciclismo per i due fratelli di Lazzeretto di Cerreto Guidi, Ludovico e Giosuè, componenti di una famiglia da sempre appassionata di ciclismo, in quanto anche il padre Adriano ha gareggiato come atleta e poi è stato anche giudice di gara regionale. Il più giovane, Ludovico, leader della Nazionale Italiana guidata dal ct Marino Amadori al Tour de l’Avenir in(la conclusione sarà però in Piemonte sabato prossimo 24 agosto sul Colle delle Finestre) ha dato la prima vittoria italiana nella gara internazionale francese aggiudicandosi la seconda tappa da Mouchard al Plateau d’Hauteville.