Fuschini FI | Solidarietà a Rubano Da Chiusolo vile intimidazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Benevento esprime piena vicinanza e sostegno a Francesco Maria, nostro segretario provinciale e parlamentare, per le intimidazioni e gli attacchi subiti nell’esercizio del suo impegno politico. Apprezziamo e condividiamo la sua dedizione alla trasparenza e all’integrità nella gestione della cosa pubblica. Le minacce legali non fermeranno la nostra azione politica e amministrativa al servizio dei cittadini del Sannio: non ci lasceremo intimorire da chi cerca di nascondere il marciume alzando il livello dello scontro. L’uso strumentale della legge per mettere a tacere il dissenso e influenzare l’attività politica degli avversari è un attoe disperato.