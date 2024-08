Cosa è successo a Luna Rossa contro New Zealand? Problema e ritiro dopo una partenza aggressiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)non ha incominciato nel migliore dei modi la propria avventura nella America’s Cup, iniziata oggi nelle acque di Barcellona con le regate preliminari. Il sodalizio italiano ha debuttatoTeam New, nel revival della finale che tre anni fa mise in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I ragazzi dello skipper Max Sirena si sono resi protagonisti di unae sono scattati sostanzialmente alla pari con i Kiwi, sono poi andati verso il lato destro del campo di regata e hanno ingaggiato un avvincente testa a testa con i Campioni in carica. Nei fatti era appena incominciato il primo lato di bolina, la regata era iniziata da neanche un minuto esi è fermata. La barca è scesa lentamente dai foil, la prua è finita in acqua, il timone era completamente fuori dal mare e lo scafo si è adagiato.