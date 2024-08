Come l' hanno beccata in strada | il retroscena triste su Alice Campello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il gol contro il Torino, poi l'infortunio che lo terrà fermo fino alla sosta Nazionali, con la speranza di Paulo Fonseca di riaverlo a disposizione per il match di metà settembre contro il Venezia a San Siro. Per Alvaro Morata è stato un esordio dolce-amaro: il suo è stato il gol che ha dato avvio alla rimonta del Milan sabato scorso, poi lo stop che lo terrà fermo contro Parma e Lazio. Intanto fuori dal campo si parla di lui per la sua rottura con la moglie, che gli ha dato quattro figli. La stessa modella veneta sarebbe stata vista a Madrid in lacrime: "È scoppiata a piangere in mezzo alladavanti a tutti. Molte persone l'potuta vedere — ha raccontato il giornalista Javier de Hoyos nella trasmissione De Corazon — Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto, ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere".