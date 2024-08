Carta ‘dedicata a te’ a settembre i 500 euro destinati alle famiglie in difficoltà I comuni toscani che hanno già pubblicato gli elenchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Torna anche quest'anno la“Dedicata a te” destinataineconomica. La Postepay contiene un importo di 500, uguale per tutti, utilizzabile per acquistare generali alimentari di prima necessità oppure per acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Per ricevere lanon si deve presentare una domanda, ma è l'Inps a individuare i beneficiari tra i cittadini con Isee in corso di validità non superiore a 15mila. Le liste vengono poi messe a disposizione dei, che, dopo le opportune verifiche, le pubblicano sui loro siti internet. Per privacy nelle liste non compaiono nomi e cognomi ma solo il numero di protocollo indicato sull’attestazione Isee di ogni beneficiario.