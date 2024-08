Atp Winston-Salem 2024 | Sonego batte Kotov in due set e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) LorenzoPavelnella partita valida per i quarti di finale dell’Atp 250 di, e guadagna quindi l’accesso alla. Partita molto intensa tra i due, della durata di poco inferiore alle due ore, in cui l’azzurro è riuscito a imporsi per 6-3 7-5. Dopo questa vittoria, la prima contro il russo dopo due sconfitte in altrettanti precedenti,affronterà il vincente tra Hijikata e Goffin. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV CRONACA – L’incontro si apre con i due tennisti efficaci alla battuta, poi èa collezionare le prime palle break, salendo sul 15-40 insistendo sul rovescio di, e infine riuscendo a strappare il servizio all’avversario proprio con un rovescio, per poi confermare il vantaggio con un ace di seconda (4-1).