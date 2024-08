Arisa la storia d’amore con il nuovo fidanzato Walter Ricci va a gonfie vele | compleanno in coppia VIDEO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 22 agosto 2024) Oggi è ildi! La cantante spegne 42 candeline al fianco di, il suo; lanon potrebbe andare meglio di così!è al mare e proprio fronte-spiaggia soffia le candeline su una bellissima torta millefoglie. Nelcondiviso dalla cantante su Instagram si intravede anche, ilche da qualche mese fafissa con la cantante. Come didascalia del suo post, l‘artista ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento ai suoi fan. Nonostante tutto, infatti,ammette di aver passato momenti bui e difficili, facendo però un bilancio della sua vita fino a ora. Le parentesi complicate, in compenso, l’hanno aiutata finalmente a capire quanto in realtà sia forte. Oggi, poi, ha anche ritrovato l’amore dopo aver annunciato apertamente di essere in cerca, lo scorso inverno.