Y2K | il trailer della commedia catastrofica di A24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A24 ha diffuso il primodi Y2K , lavietata ai minori con Jaeden Martell, Rachel Zegler e Julian Dennison, che immagina un mondo in cui la crisi informatica prevista per l’anno 2000 si è effettivamente verificata. Presentato in anteprima mondiale al SXSW Film Festival di quest’anno, il film diretto dall’ex star del SNL Kyle Mooney, dovrebbe uscire nelle sale il 6 dicembre. Nel film scritto da Evan Winter, ambientato alla vigilia di Capodanno del 1999, due liceali (Martell, Dennison) decidono di intrufolarsi nell’ultima grande festa prima del nuovo millennio. Quando l’orologio segna la mezzanotte, la notte diventa più folle di quanto avrebbero mai potuto immaginare.