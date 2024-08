Workcation le mete più ambite per unire lavoro e vacanze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lavorare sorseggiando un caffè in riva al mare o davanti a un capoarchitettonico non è più un privilegio riservato a pochi. Il– la perfetta combinazione die vacanza – è ormai una realtà consolidata, resa possibile dalla crescente flessibilità delda remoto. International Workplace Group, con il suo Barometro “Work from Anywhere” 2024, ha individuato le migliori destinazioni per chi vuoleproduttività e scoperta. E tra queste, Milano brilla inaspettatamente nella top 10 globale. Budapest: la regina delAl primo posto della classifica troviamo Budapest. La capitale ungherese si è guadagnata la vetta grazie a un mix ideale di costi accessibili, connettività ad alta velocità e spazi diflessibili.