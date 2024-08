Turismo c’è fame di addetti | partono i corsi di formazione Come funzionano e a chi sono rivolti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Como – Un progetto per formare le nuove figure professionali richieste dai settori tessile e turistico, pilastri fondamentali dell’economia locale. Con un investimento di oltre 370mila euro, di cui circa 300mila provenienti da fondi europei, il “Patto territoriale Lario: creatività e attrattività per l’occupazione” punta a creare nuove opportunità lavorative, ridurre il disequilibrio tra domanda e offerta, e a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di stranieri, persone in stato di svantaggio sociale, disoccupati o inoccupati, e persone in possesso di qualifiche specifiche.