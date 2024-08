Stati di Carta altro che Kamala e Trump | gli Usa avevano un imperatore L' ottava puntata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Continua dalla nostra edicola multimediale di piazza Colonna il viaggio intorno al bizzarro mappamondo delle micronazioni,in miniatura che si sono autoproclamati tali sfidando il diritto internazionale e i Paesi ufficialmente riconosciuti. Ecco la sestadel podcast di Davide Di Santo. 8. L'd'America e i suoi figli - Ha emesso proclami, ha licenziato Abramo Lincoln, è stato arrestato e ha vissuto fino all'ultimo giorno comportandosi come il ruolo imponeva: da sovrano illuminato. Tanto che ai suoi funerali hanno partecipato trentamila sudditi addolorati. Indi- Grandi storie di piccole nazioni, non poteva mancare la vita, a tratti incredibile, di Joshua A. Norton, l'che gliUniti fanno finta di non avere mai avuto. E che è diventato il paladino indiscusso e il protettore dei micronazionalisti di ogni latitudine.