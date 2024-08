Sos peste suina | Ora massimo rispetto delle prescrizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pavia – ”Una situazione che merita grande attenzione”. È stata definita così la diffusione dellaafricana in un vertice convocato a palazzo Lombardia da Giovanni Filippini, direttore generale della sanità animale, e nuovo commissario di governo per la lotta alla Psa. All’incontro ha preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi insieme ai colleghi di Piemonte ed Emilia-Romagna, e ai tecnicidirezioni generali interessate.“In questa seconda riunione fissata a poche settimane di distanza dalla prima che si è tenuta il 1° agosto - ha commentato l’assessore regionale Beduschi - si è fatto il punto sulle indagini epidemiologiche per accertare le ragioni che motivino come sia potuto accadere quanto stiamo vivendo. L’ingresso del virus negli allevamenti, tra i suini domestici, non accadeva dall’anno scorso.