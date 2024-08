Palacios è in attesa l’Inter lavora sui bonus | la cifra massima! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)attende novità dall’Argentina. Il giocatore del 2003, individuato dalcome nuovo profilo per rafforzare la propria difesa, è ormai vicino. Sisui. LAVORO – L’incontro per Tomas, tra la dirigenza dell’Independiente Rivadavia,mediario Marcelo Simonian, l’avvocato Peluso e, è andato più che bene. Inoltre, lo stesso agente ha parlato in uscita dalla sede del, ripreso anche dalla nostra redazione presente sul posto. Affare non chiuso al 100%, ma comunque in dirittura d’arrivo. Lo stesso difensore, insieme al suo agente, attende novità dall’Argentina. Una volta risolti gli ultimi dettagli, il giocatore potrà volare verso l’Italia per diventare un nuovo giocatore della Beneamata. Simone Inzaghi lo aspetta.