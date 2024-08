Omicidio di Sharon convocata in caserma anche la madre del compagno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bergamo. Proseguono gli interrogatori dei carabinieri di Bergamo per fare luce sull’diVerzeni. Dopo i fratelli e i genitori, mercoledì mattina (21 agosto) appuntamento con ladeldella vittima, Sergio Ruocco. Maria Rosa Sabadini, questo il suo nome, è arrivata al comando di via Delle Valli alle 9.47, senza avvocato, per essere sentita come persona informata sui fatti. L’obiettivo degli uomini del nucleo investigativo e dei colleghi del Ros, in questa fase dell’indagine, è di approfondire ancora di più tutti gli aspetti della vita di, uccisa a coltellate per strada tre settimane fa. Nel frattempo sono arrivati i primi esiti dell’autopsia effettuata dal medico legale Matteo Marchesi sul cadavere della 33enne. Tra le altre cose è emerso che è stata un’aggressione fulminea, molto probabilmente con un coltello da cucina.