NXT 20 08 2024 Fatal Influence

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, questa estate sta scorrendo via come un treno Trenord, scopriamo chi sfiderà i campioni principali dello show all’imminente No Mercy. Parlando di match titolati già nel parcheggio una delle contendenti del Gauntlet viene aggredita alle spalle da Izzi Dame, adirata per non essere nel suddetto match. Karmen Petrovic sembra aver riportato un infortunio al braccio. Promo: La Chase U festeggia la vittoria dei titoli di coppia con ciascuna membro che elogia Holland, l’uomo che ha reso possibile ciò. I festeggiamenti vengono interrotti dai ex campioni con Nathan che insinua che la loro vittoria è dovuta alla stanchezza di match consecutivi che il dinamico duo ha dovuto sostenere, Ridge è stato furbo a scegliere proprio quel momento per chiedere la totale shot.