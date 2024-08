Nerazzurri inciampo per l’affare Abildgaard Corrado dichiara chiuso il mercato in entrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Michele Bufalino PISAper Oliversi complica e rischia anche di far incendiare i rapporti tra il Como e il Pisa in questi ultimi caldi giorni di. In piena trattativa, la società lombarda aveva convocato il 28enne per l’esordio di campionato contro la Juventus. Si vociferava anche, pur non essendoci conferme, che il giocatore fosse già in procinto di firmare per i. Nel secondo tempo della partita di lunedì sera, infatti, il calciatore era subentrato al 56’, salvo poi infortunarsi pochi minuti dopo, uscendo dolorante alla caviglia. Per il momento non sembrerebbe niente di grave, ma le bocche sono cucite sull’entità dell’infortunio e anche lo stesso tecnico del Como Fabregas ha glissato sull’argomento.