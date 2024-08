Michael Frison scomparso in Sardegna l’appello della madre | Aiutatemi a trovarlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Luogosanto (Sassari), 21 agosto 2024 –, 25 anni, di origine inglese, non si trova. Il ragazzo, in vacanza nell’isola dove è nata laCristina, èil 13 luglio dalle campagne di Luogosanto (Sassari). Le ricerche ‘istituzionali’ sono state interrotte il 26 luglio. Ma si è messa in moto una rete social formidabile. Che ruota attorno alla forzamamma di. L’ultimo appello perL’ultimo appello è rivolto "a tutti gli operatori che lavorano nelle strutture ospedaliere e nelle guardie mediche territoriali. Se qualcuno ha informazioni, ha visto, o si ricorda di un individuo bisognoso di assistenza medica, che possa somigliare o essere proprio, e che sia probabilmente privo di documenti di riconoscimento, si prega di avvisare immediatamente le forze dell’ordine”.