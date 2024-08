Letteratura per l’infanzia | piccoli lettori crescono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sembra banale scriverlo, ma è vero: leggere è uno dei principali nutrimenti per cuore e spirito. Attraverso le pagine di un romanzo possiamo viaggiare stando fermi, traghettati dalla nostra fantasia, che si anima grazie alle parole di autori, magari distanti per epoca e provenienza, ma a noi affini a livello emozionale. Sdraiati sul nostro divano, possiamo partire per un giro intorno al mondo di ben ottanta giorni, scendere ventimila leghe sotto i mari o recuperare sulla Luna il senno perduto di Orlando. Non esistono confini, né fisici, né mentali, quando si legge; è possibile abbandonare per un momento la nostra identità e immedesimarsi in un’eroina indomita, in un principe desideroso di libertà, o persino in un villain. Gli stimoli offerti dell’inchiostro su carta sono molteplici, ed è bene avvicinarsi alla lettura sin dalla tenera età.