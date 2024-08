Le nostre vite spudorate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questa volta è toccato a Gimbo Tamberi, il campionissimo. Prima osannato come un dio, poi insultato come un delinquente (probabilmente dagli stessi che prima lo osannavano, ma la coerenza non è di questo mondo). La sua colpa: l'ennesimo post sulla malattia che gli ha negato la medaglia olimpica. Gli odiatori lo hanno crocifisso: ''Esibizionista, piantala, hai rotto le p''. E giù improperi. E fin qui nulla di nuovo, se avesse vinto sarebbero stati tutti zitti. Detto questo, una riflessione sullein vetrina vale la pena farla. Tamberi è esuberante e generoso, sta sui social perché ha bisogno di sentire il calore dei tifosi e quindi si espone molto.