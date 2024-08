La Serie A ha perso contro Cloudflare sul Piracy Shield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mese di aprile. Dopo aver insistito tanto, attraverso il, con il blocco degli indirizzi IP di siti web che utilizzavano come CDN i servizi di– azienda statunitense tra i principali big del settore -, la LegaA aveva messo sotto accusa anche il servizio VPN cheoffriva ai propri utenti. Come sappiamo, si tratta delle virtual private newtork, che permettono agli utenti di utilizzare la rete “schermando” la propria posizione. Secondo il ricorso presentato dalla LegaA al tribunale di Milano il 3 aprile scorso, grazie a questo sistemaavrebbe messo a disposizione dei pirati informatici che trasmettono direttamente e senza autorizzazione le partite di campionato diA uno strumento per aggirare le norme sul diritto d’autore in materia audiovisiva.